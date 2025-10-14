English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಬೇಡಿ..!

ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಬೇಡಿ..!

ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎನ್ನುವುದರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.  

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:46 PM IST
  • ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು
  • ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ
  • ಈ ಮೂಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ

Trending Photos

ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold purchase Rules
ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
camera icon6
PPF cost
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
camera icon7
Bigg Boss Kannada 12
ಫೈನಲಿಸ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸ್ಪರ್ಧಿಯೇ ಬಿಗ್‌ ಬಾಸ್‌ ನಿಂದ ಔಟ್.!?
ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಬೇಡಿ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಲಗುವುದಕ್ಕೂ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿವೆ.ನೀವು ಮಲಗುವ ದಿಕ್ಕು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಅನುಕೂಲ ಅನಾನುಕೂಲಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಈಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!

ಪಶ್ಚಿಮ:

ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂರ್ವದ ಅಧಿಪತಿ ಇಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಾನವು ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ:

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗುವುದು ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತಕ್ಷೇತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುತ್ತದೆ, ಶಾಂತಿಯುತ ನಿದ್ರೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ ಕುಬೇರನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಪೂರ್ವ:

ಪೂರ್ವವನ್ನು ಸಹ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು: ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಮಲಗಬಾರದು ಎಂದು ಬಲವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಧಿಪತಿ ಯಮ (ಸಾವಿನ ದೇವರು) ಈ ದಿಕ್ಕಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಲಗುವುದರಿಂದ ದುಃಸ್ವಪ್ನಗಳು, ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: KSRTC ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ 2500 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: 5-10% ರಿಯಾಯ್ತಿಯೂ ಲಭ್ಯ

ಹಾಸಿಗೆಯ ದಿಕ್ಕು:

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಕೋಣೆಯ ಮುಖ್ಯ ನೈಋತ್ಯ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಈ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರವಾದ ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಈ ಮೂಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಇಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

About the Author
Sleeping Sleeping Location Sleeping DirectionSleeping TipsSleeping Vastu Tips

Trending News