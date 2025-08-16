ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ! ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಿರಾ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Written by - Deepa A Reddy | Last Updated : Aug 16, 2025, 12:25 PM IST
Krishna Janmashtami 2025: ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಸಾಗಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನದಂದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವು ಬಹಳ ಶುಭ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಇದು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು ತ್ವರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಯ ಹಾಕುವ ಸಂದರ್ಭ. ಈ ದಿನದಂದು ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಹಬ್ಬವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ವರದಾನವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: 
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಮನೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲವಿಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿಖ್ಯಾಧ್ಯ , ಹಾಲು ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ. ಇದು ಮನೆಯ ಕಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ: 
ಈ ದಿನ, ಮಕ್ಕಳು ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಜಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳೆದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರವು ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರು ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಾದ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ.

ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ: 
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯಂದು ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳು, ಪ್ರತಿಗಳು ಅಥವಾ ಓದಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ದೇಣಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಸೇವಾ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದುಷ್ಟ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ: 
ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ರಾತ್ರಿ, ಮಕ್ಕಳ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಗಂಧದ ತಿಲಕವನ್ನು ಹಚ್ಚಿರಿ ಇದು ಅವರ ಪ್ರಭಾವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವುದು: 
ಈ ದಿನದಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜನನದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಇದು ಅವರಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಜೀವನದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ, ಅವರು ಧೈರ್ಯ, ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು

Deepa A Reddy

ದೀಪಾ ಎ. ಅವರು 2025ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಬಿಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಟ್ರೈನಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

