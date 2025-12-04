Margashira Hunnime Remedies: ಇಂದು (ಡಿ. 04) ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವವರಿಗ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ, ಅದ್ಭುತ ಉಡುಗೊರೆ ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇದನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ದಿನ ಕೇವಲ ಐದೇ ಐದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಪಾಯ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅದೃಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಪರಿಹಾರ:
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಐದೇ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸಣ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳು ಕಳೆದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬರಲಿವೆ.
ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಉದಯ:
ಮಾರ್ಗಶಿರ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಪೂರ್ವದಿಂದ ಉದಯಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಅದರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಮುಳುಗುತ್ತಾನೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಸರಿಸುಮಾರು 14% ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು 30% ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇಂದು ನೀವು ವರ್ಷವಿಡೀ ಜನರು ಕಾಯುವ ಚಳಿಗಾಲದ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ಸಹ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಗುರು ಗ್ರಹವು ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಚಂದ್ರನು ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಬಿಂದುವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಂದರೆ ಪೆರಿಜಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಾಗ, ಸೂಪರ್ಮೂನ್ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅದ್ಭುತವು ರಾತ್ರಿ ಆಕಾಶದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ಆಕಾಶ ಗೋಳದ ಸಮನ್ವಯ, ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಪ್ರಬಲ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ಮೂನ್ನಂತಹ ಆಕಾಶ ಘಟನೆಗಳು ಜನರನ್ನು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನದ ಅದ್ಭುತಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಸೂಪರ್ಮೂನ್ಗಳನ್ನು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ:
ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರನ್ನು ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ. ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ನಂತರ, ದೇವಿಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಣ ಇಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ (ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೀರು) ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.