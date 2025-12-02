ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳಿವೆಯೇ? ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳು ಸಹ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈಗ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷವಿದೆ ಎಂದರ್ಥ.ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಜಗಳಗಳು, ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತದೆ.ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹವಾದರೆ, ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅಂಗಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳಿಂದ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅನುಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕತ್ತಲೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು, ಬಣ್ಣ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಸಹ ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.