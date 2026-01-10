ನಿಮಗೆ ಶನಿ ದೋಷವಿದೆಯೇ?: ಶನಿವಾರ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ

Shani Dosha remedies: ನ್ಯಾಯದ ದೇವರು ಶನಿದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಶನಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಶನಿದೇವನನ್ನ ಕರ್ಮದಾನ ಮಾಡುವವನು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿಯು ದೋಷದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ದುರ್ಬಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಶನಿಯ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಶನಿವಾರದಂದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಶನಿ ದೇವರ ಪೂಜೆ
ಶನಿವಾರದಂದು ಶನಿದೇವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ತುಪ್ಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮಂತ್ರ ಅಥವಾ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೋಷದ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫೆಬ್ರವರಿ 17ರಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮ
ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ
ಶನಿವಾರದಂದು ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶನಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆ, ಕಡಲೆ ಹಿಟ್ಟು, ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಮತ್ತು ತುಪ್ಪದಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶುಭ.
ಶಿವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಪೂಜೆ
ಶಿವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತ ದೇವರನ್ನ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನಿಗೆ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಹಸುವಿನ ಹಾಲು ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶನಿವಾರದಂದು ಹನುಮಾನ್ ಚಾಲೀಸಾ ಮತ್ತು ಸುಂದರಕಾಂಡವನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಶನಿ ದೋಷ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನಗಳು
ಶನಿವಾರದಂದು ಕಾಗೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಬೇಳೆಯನ್ನ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹ ಪೂಜೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುವುದು, ಹನುಮಾನ್ ಭಜನೆಗಳನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಂದ್ರೆ ಶನಿದೇವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ! ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಕೂಡ ಆ ದಿನದಂದೇ..
ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 'ಓಂ ಶನಿಶ್ಚರಾಯ ನಮಃ' ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನ 108 ಬಾರಿ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದುಃಖ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)