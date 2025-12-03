English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎರಡೂ ನಾಶ ಕಂಡಿತ

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎರಡೂ ನಾಶ ಕಂಡಿತ

Vastu Shastra : ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಯೋಚಿಸದೆ, ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಮೇತ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಲು ಮುಖ್ಯ.

Dec 3, 2025
    • ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸಮೇತ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತೇವೆ
    • ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
    • ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎರಡೂ ನಾಶ ಕಂಡಿತ

Vastu tips : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಜನರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. \

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ATM/UPI ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪಿಎಫ್ ಹಣವನ್ನು ಯಾವಾಗ ವಿತ್‌ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ! ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಪಿಎಫ್‌ಒ ಹೊಸ ನಿಯಮ

ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೂಗಳು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಅಸಭ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದರ್ಶನ್‌ಗೆ ಬಿಗ್‌ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೋರ್ಟ್

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಇಡುವ ಸ್ಥಳವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿ ತೆರೆಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಜೋರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎರಡೂ ನಾಶ ಕಂಡಿತ

Trending News