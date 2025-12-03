ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿಯೂ ಮನೆಯ ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಹೋಗಬೇಡಿ! ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಎರಡೂ ನಾಶ ಕಂಡಿತ

Vastu tips : ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾಗುವ ಸಮಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಗ ಈ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಜನರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ತಮ್ಮ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೆಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯ ಶಕ್ತಿಯ ಅಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು. \
ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಊಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿ ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶೂಗಳು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಪೂಜಾ ಕೊಠಡಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಪ್ಪಲಿ ಧರಿಸಿ ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದನ್ನು ಅಸಭ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಜೋರಿ ಇಡುವ ಸ್ಥಳವು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಲಿ, ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿ ತೆರೆಯುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಪತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಜೋರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ