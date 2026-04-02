ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Tulasi plant myths: ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಏಕೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು? ಹಿರಿಯರು ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಎಂದು ಏಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ? ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಗಿಡ ಒಣಗಿ ಅಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವಂತೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡವು ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗಜಕೇಸರಿ-ಚಂದ್ರಮಂಗಳ ಯೋಗ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಲಿದೆ, ಹಠಾತ್ ಧನಲಾಭ!
ಆದರೆ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣವೆಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಋತುಚಕ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲು, ಅವರನ್ನ ಮನೆಕೆಲಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇದಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವರು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಈ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಇಂದಿಗೂ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ತುಳಸಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹನುಮ ಜಯಂತಿಯಂದೇ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಧ್ರುವ ಯೋಗ.. 5 ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವೋ ಅದೃಷ್ಟ, ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ
(ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಓದುಗರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಂತೆ ಹಲವಾರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)