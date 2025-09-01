ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಹುಟ್ಟುಮೆಚ್ಚೆಗಳ ಅರ್ಥವೇನು? ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ರಹಸ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Mole astrology
: ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ.. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಮಚ್ಚೆಗಳು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸ್ವಭಾವ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಅವರು ಎದುರಿಸುವ ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ದೇಹದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.
* ಪುರುಷರಿಗೆ ತಲೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
* ಮಹಿಳೆಯರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
* ದೊಡ್ಡ ಗಾಯದ ಗುರುತುಗಳ ಪರಿಣಾಮ (ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಲಿ) ಹೆಚ್ಚು.
* ಸಣ್ಣ ಚುಕ್ಕೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆ.
* ಮೂಲೆಗಳ ಬಳಿ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ.
ಬಣ್ಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು
* ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು.
* ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೊದಲು ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.
* ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
* ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರನ್ನು ತರುತ್ತವೆ.
* ಕಂದು ಕಲೆಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
* ಕಂದು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.
ಕೂದಲನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಅರ್ಥಗಳು
* ಮಚ್ಚೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೂದಲು ಇದ್ದರೆ ಅದು ದುರದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ.
* ಕೂದಲು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ.
ಕಣ್ಣುಗಳ ಬಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು
* ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆಯಿದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ.
* ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
* ಬಲ ಐರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
* ಎಡ ಐರಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
* ಎರಡು ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವೆ ಗಾಯದ ಗುರುತು ಇದ್ದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾನೆ.
* ಬಲ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿದ್ದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸುಖಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
* ಎಡ ಹುಬ್ಬಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಯಿದ್ದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅವಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು
ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವನ್ನ ಅವಳಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರ ಬಲ ಮತ್ತು ಎಡ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳಿದ್ದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೈಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಪಾದಗಳು, ಕೆನ್ನೆಗಳು ಮುಂತಾದ ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)