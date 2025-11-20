ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಪುರುಷರು ಪರಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತನಾಗೋದ್ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

Why do married men get attracted to other women: ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪುರುಷರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜನನ. ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ಮದುವೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪುರುಷರು ವಿದೇಶಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ದೈಹಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರು ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಚೆಲ್ಲಾಟವಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು ಹೆಂಡತಿಯರಿಗೆ ಸಹಿಸಲಾಗದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿಯು ಧರ್ಮ, ಸಂಪತ್ತು, ಕರ್ಮ, ಮೋಕ್ಷ, ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಚಾಣಕ್ಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಲು ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ
- ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಟ್ಟಾಗ, ದಾಂಪತ್ಯ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.
- ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಗಮನ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಸೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
- ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ದೈಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಹೃದಯದಿಂದ ಹೃದಯದ ಚರ್ಚೆಯು ಪರಿಹಾರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವರು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಅದು ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ನಂಬಿಕೆಯ ಬಂಧವನ್ನು ಮುರಿಯುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.
- ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ನಂತರ, ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗಮನವನ್ನು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಗಂಡನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ. ನೀವಿಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಾತನಾಡಿದರೆ, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು.
ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ, ಓಡಿಹೋಗುವ ಬದಲು ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಬಂಧವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.