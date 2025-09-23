English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಈ ಕನಸಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ..!

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಿಂದ ದುಃಖ, ಭಯ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Sep 23, 2025, 01:28 PM IST
  • ಇದು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ
  • ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ
  • ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ

ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆಯೇ? ಈ ಕನಸಿನ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ..!
file photo

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಕನಸುಗಳನ್ನು ಶಕುನಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಕನಸು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದರ್ಶನವು ಭಕ್ತರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು, ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢತೆ ಇದೆ.

ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸುಗಳ ಮಹತ್ವ:

ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಭಕ್ತರ ಆಳವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಫಲವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ದೇವಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತುಷ್ಟಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಿಂದ ದುಃಖ, ಭಯ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಅರ್ಥ

1. ಮಾ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ದೈವಿಕ ರೂಪ

ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.

2. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಸಿಂಹದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದು

ಇದು ಧೈರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಗೆಲುವು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

3. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯು ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕನಸು

ಇದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಕನಸು.

ಇದರರ್ಥ ದೇವಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾಳೆ.

4. ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಕೋಪದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕನಸು

ಈ ಕನಸನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

5. ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯನ್ನು ಸಂತೋಷದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಕನಸು

ಇದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ನೋಡುವುದರ ಮಹತ್ವ

ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ಸಾಧಕನ ಸಾಧನೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಇದು ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜಾ ನಿಯಮ: ನವರಾತ್ರಿ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ

