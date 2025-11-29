ಉಪ್ಪಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಈ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿ...

Vastu Tips for Your Home: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಉಪ್ಪು ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪುಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉಪ್ಪನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ...
ನೀವು ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉಪ್ಪನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಜು, ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪಂಚಗ್ರಹ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸುರಿಮಳೆ! ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಯೋಗ..
ಉಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಸಹ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಉಪ್ಪನ್ನ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ್ಪನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು ಆಗ್ನೇಯ ಅಥವಾ ಅಗ್ನಿ ಕೋನ. ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಉಪ್ಪಿನ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ತೆರೆದ ಪಾತ್ರೆಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಕೊರತೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದಿನಿಂದಲೇ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ಆರಂಭ! ಸಂತೋಷ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರಿಂದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿರಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು, ಪಂಚಾಂಗಗಳು, ನಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)