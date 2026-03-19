ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ

Lighting lamp Vastu tips: ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜೆಯು ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಮನೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಇಲ್ಲದೆ ಪೂಜೆ ಅಪೂರ್ಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲ; ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರ ಮುಂದೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಜನರು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕಡೆಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಸರಿಯಾದ ನಿಯಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಯಾವ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು? ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ.
ದೀಪಗಳನ್ನ ಬೆಳಗಿಸುವ ನಿಯಮಗಳು
ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ, ಅದನ್ನ ದೇವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಿಳಿ ಹತ್ತಿಯ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಸಾಸಿವೆ ಅಥವಾ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಾಗ ಅದನ್ನ ದೇವರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಪವಿತ್ರ ದಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಸಹ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಜ್ವಾಲೆಯ ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು.
ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ದೀಪ ಹಚ್ಚಲು ಉತ್ತಮ ದಿಕ್ಕು ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು. ದೀಪದ ಬತ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂರ್ವ ಅಥವಾ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಬತ್ತಿಯನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಅಥವಾ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು. ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ
* ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹದ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ ದೀಪವನ್ನ ಇಡಬೇಡಿ.
* ದೀಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊಳಕು ಇರಬಾರದು
* ದೀಪವು ಆರದಂತೆ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನ ಬಳಸಿ.
* ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದ ದೀಪವನ್ನ ಬಳಸಬೇಡಿ.
* ಕೊಳಕು ಅಥವಾ ಸುಟ್ಟ ದೀಪವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬೇಡಿ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)