ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿಯೂ ಈ ಮರವನ್ನು ನೆಡಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..!

ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮರವು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೂ, ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಮನೆಯ ಅಂಗಳ ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಮರ ನೆಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಶುಭ. ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಶಕ್ತಿಯ ಮುಕ್ತ ಹರಿವಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿವೆ. ಮರದ ಎತ್ತರದ ಕಾಂಡ, ಅಗಲ ಎಲೆಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ವಿವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞ ಡಾ. ರಾಮೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಶಕ್ತಿಯ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಇದು ಕೆಟ್ಟ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬದಲಿಗೆ, ಹಿತ್ತಲಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೆಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಸಲಹೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮರಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಸಿಗಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಕಿನ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಮುಖ್ಯ: ಪೂರ್ವ-ಪಶ್ಚಿಮ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂಭಾಗದ ಉದ್ಯಾನವೇ ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಮರದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಪರಿಹಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಮರದ ಕಾಂಡವನ್ನು ಇಂಡಿಗೋ ಅಥವಾ ಅಶ್ವಗಂಧ ಬೂದಿಯಿಂದ ಲೇಪಿಸುವುದು ಹಾನಿಕಾರಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗೃಹೋಪಯೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳು, ಭಾರವಾದ ಉಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರದಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದವೇ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.