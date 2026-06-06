Hindu Spirituality : ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಂಸಾಹಾರ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ದೇಗುಲದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುಣ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಭಕ್ತರು ಸಾಧಾರಣ ಹಾಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಹತ್ತಿ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಂದಿಗೂ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರದು. ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಹೂವು, ಹಣ್ಣುಗಳು ಅಥವಾ ಸರಳ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು.
ರಾಜಗೋಪುರ ದರ್ಶನ : ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೊದಲು ರಾಜಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕರಿಸಬೇಕು. ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬಿಡಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಮೊದಲು ಎಡಗಾಲನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮ. ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಧ್ವಜಸ್ತಂಭ, ಬಲಿಪೀಠ ಮತ್ತು ನಂದಿ ದೇವರಂತಹ ಪವಿತ್ರ ರಚನೆಗಳ ನೆರಳಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಡದಂತೆ ಭಕ್ತರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಪೂಜಾ ಕ್ರಮ : ದೇವಾಲಯದ ಒಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕ ಗಣೇಶನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಬೇಕು. ತದನಂತರವೇ ಮೂಲ ದೇವರ (ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ) ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು. ದೀಪಾರಾಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಇಡೀ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಣ್ಣುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಚಕರು ನೀಡುವ ವಿಭೂತಿ, ಕುಂಕುಮ ಅಥವಾ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚೆಲ್ಲಿ ಅಪಚಾರ ಎಸಗಬಾರದು.
ಆವರಣದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಗಳು : ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುವಾಗ ಆತುರ ಪಡಬಾರದು, ಮೌನವಾಗಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಗರ್ಭಗುಡಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕಬಾರದು. ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಕರ್ಪೂರದ ಆರತಿಯನ್ನು ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಇರುವಾಗ ಸಹ ಭಕ್ತರು ಇತರ ಮನುಷ್ಯರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದು ನಮಸ್ಕರಿಸಬಾರದು.
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ಪ್ರಸಾದದ ನಿಯಮ : ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಸಿಗುವ ತುಳಸಿ ಅಥವಾ ಬಿಲ್ವಪತ್ರೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಸೆದು ಬರದೆ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ತರಬೇಕು. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನದ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ನಿಯಮವಿದೆ. ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ಮೊದಲು ಬಲಗಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟು ಹೊರಬರಬೇಕು.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹೊರಬಂದ ನಂತರ ಯಾರಿಗೂ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಹಾಗೆಯೇ, ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯಬಾರದು. ಇದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯು ನಶಿಸಿಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಹಿರಿಯರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.