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ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲು ಮೊದಲು ಇಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ? ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ

Spiritual Remedies : ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿಯಮಗಳೇ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಹೊರಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆ ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 06, 2026, 05:11 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:11 PM IST
ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಾಗ ಯಾವ ಕಾಲು ಮೊದಲು ಇಡಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ? ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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