/ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಕಂಡರೆ ಯಾವುದರ ಸೂಚನೆ?: ಭಯಪಡಬೇಡಿ; ಇದರ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥವೇ ಬೇರೆ!

Death Dream Meaning: ಕನಸುಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಭಾಗ. ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಬಳಿಕವೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾವು, ಮರಣ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯರ ನಿಧನದಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಕಂಡಾಗ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಆತಂಕ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ‘ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆಯಲಿದೆಯೇ?’ ಎಂಬ ಭಯವೂ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸನ್ನೂ ಅಶುಭದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಒಂದು ಹಂತದ ಅಂತ್ಯ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಾವೇ ಸತ್ತಂತೆ ಕನಸು ಬಿದ್ದರೆ ಏನರ್ಥ?
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ತನ್ನ ಮರಣವನ್ನ ಕಂಡಂತೆ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಹಂತ ಮುಗಿದು ಹೊಸ ಹಂತ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವುದು, ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕನಸು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಆತ್ಮೀಯರು ಸತ್ತಂತೆ ಕನಸು ಕಂಡರೆ?
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಆಪ್ತರು ನಿಧನರಾದಂತೆ ಕನಸು ಬೀಳುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸ್ವಪ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮರಣವನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದನ್ನ ಅವರ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಕೂಡ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಘಟನೆ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅರ್ಥವಲ್ಲ.
ಈಗಾಗಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ?
ಈಗಾಗಲೇ ನಿಧನರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅನುಭವವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯದ ನೆನಪುಗಳು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಥವಾ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕನಸು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅದನ್ನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಯಾವುದೋ ಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಮರಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮರಣದಂತಹ ಕನಸು ಕಂಡ ಬಳಿಕ ಭಯ ಅಥವಾ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಬದಲು ಮೊದಲು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವ ಅಥವಾ ಹನುಮಂತನನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವುದು, ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲ.
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇರಬಹುದು
ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಅಥವಾ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಭಯಗಳು, ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕ, ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಮರಣ ಅಥವಾ ಆತ್ಮೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದೇ ವಿಚಾರ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕನಸಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಮರಣದ ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಲಿರುವ ಘಟನೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಾವು ಎಂದರೆ ಅಂತ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲವೇ?
ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣವನ್ನ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ಅಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಆರಂಭ ಎಂಬ ರೂಪಕವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹಂತ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ಮರಣದ ಕನಸು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, ಸ್ವಂತ ಮರಣ ಅಥವಾ ಇತರರ ಮರಣದ ಕನಸು ಕಂಡಾಗ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಅಶುಭವೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಬದಲಾವಣೆ, ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಕನಸು ಕಂಡರೆ ಭಯಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುತೇಕ ಜನರನ್ನ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಪ್ರತಿಸಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವು ಜೀವನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆರಂಭದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿವರಣೆಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢೀಕರಿಸಲಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣದ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಭಯಪಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಂಥ ಕನಸು ಬಂದಾಗ ಆತಂಕಪಡುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನ ಸಹಜವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶಾಂತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)