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ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಶುಭವೇ? ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸೂಚನೆ

Dreaming about your own wedding: ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಾ? ಕನಸಿನ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಂತಹ ಕನಸುಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮದುವೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುವವರೆಗೆ.. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನಸು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Aug 25, 2026, 03:59 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 03:59 PM IST
ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಶುಭವೇ? ಅಥವಾ ಅಶುಭವೇ? ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಸೂಚನೆ

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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