/ಈ ಕನಸುಗಳು ಬಿದ್ದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದಂತೆ.. ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಬರುತ್ತೆ!

Swapna Shastra: ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳನ್ನ ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶುಭ ಕನಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ದೇವಾಲಯ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುವುದು, ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು, ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಅರ್ಥಗಳು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಎನ್ನುವ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು ಕಾಣುವುದು: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ನೀರು, ಹರಿಯುವ ನದಿ ಅಥವಾ ಜಲಪಾತ ಕಾಣುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಎದುರಿಸಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಕನಸು: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು ಮೂಡುವ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುವುದು ಕೂಡ ಶುಭ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕತ್ತಲೆಯ ನಂತರ ಬೆಳಕು ಬರುವಂತೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಮುಗಿದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಕೆಲವರು ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ದೇವಾಲಯ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ, ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಕಾಣುವುದು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವುದು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಮೂಡುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕನಸು: ನೀವು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಾರುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಂಡರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬಂಧನಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿಯೂ ಇದನ್ನ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬೆಳಕು ಕಾಣುವುದು ಕೂಡ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಶಾಂತಿ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿ, ಹೂವು ಅಥವಾ ಬೆಳೆ: ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ತೋಟ, ಅರಳಿದ ಹೂವುಗಳು, ಹಸಿರು ಹೊಲ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ ಕಾಣುವುದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವುದು ಮುಂತಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಕಾಣುವುದು: ಚಿನ್ನ, ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹದ ಸೂಚನೆಯಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನಸು ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಈ 7 ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ, ಕನಸು ಕಂಡ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಣ ಅಥವಾ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅನುಭವಗಳು, ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಗಳು ಕೂಡ ಕನಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ನೀರು, ಸೂರ್ಯೋದಯ, ದೇವಾಲಯ, ಹಾರುವುದು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಥವಾ ಬೆಳಕು, ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಕಾಣುವ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಸ್ವಪ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಸೂಚನೆಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರಬಹುದೆಂಬ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)