ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರೋ ಈ ರಸ ಕುಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಫಳ ಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ

ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ದಾಳಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಟೊಮೆಟೊ ರಸಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಲು ಈ ರಸಗಳನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 20, 2025, 01:43 PM IST
  • ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು
  • ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ
  • ಅಲೋವೆರಾ ರಸವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

Juices for glowing skin

: ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ಪಾನೀಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ? ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಕೆಲವು ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ನೀವು ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನ ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವನ್ನ ಕುಡಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಕಿತ್ತಳೆ ರಸವು ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಿಮ್ ಬೇಡ.. ಡಯಟ್ ಬೇಡ.. ಹೀಗೆ ನೀರು ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ವರದಾನವಾಗಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಟ್‌ರೂಟ್ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೋವೆರಾ ರಸವನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವರದಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ರಸ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಚರ್ಮದ ಹೊಳಪು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕಲೆಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವವರೆಗೆ, ಅಲೋವೆರಾ ರಸವು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಮುನ್ನ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ನಿಮಗೆ ಇದೆಯೇ..? ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳಿ

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

Juices For Glowing Skinwhat to drink for glowing skinGlowing SkinHow to get Glowing Skinglowing skin secret

