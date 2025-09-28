English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿ..! ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿದ್ದರೂ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ

dussehra 2025: ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಂಕಷ್ಟಗಳು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Sep 28, 2025, 09:10 PM IST
  • ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಸತ್ಯದ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

dussehra 2025: ದಸರಾ ಹಬ್ಬವು ಸತ್ಯದ ವಿಜಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಶುದ್ಧ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರತಿಕಾರ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಶೇಷ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರೆ, ವ್ಯವಹಾರ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಈ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರದ ಹತ್ತನೇ ದಿನ, ಅಂದರೆ ದಸರಾ, 2025 ರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ ಪ್ರಕಾರ ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದಸರಾದಂದು ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ, ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವು ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆ ದಾನ: ದಸರಾದಂದು ಹಳದಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಧನಸಂಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶುಭವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ದಾನ: ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗುತ್ತದೆ. ಧೋತಿ, ಸೀರೆ, ಟವಲ್ ಅಥವಾ ಕರವಸ್ತ್ರದಂತಹ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು.

ರಹಸ್ಯ ದಾನ: ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾನವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ದಸರಾದಂದು, ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಆಹಾರ, ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಮತ್ತು ಕಲಹ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು: ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರ ದಾರ: ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಪವಿತ್ರ ದಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು.

ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿ ದಾನ: ಈ ದಾನವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಸರುಕಾಳು ದಾನ: ದಸರಾದಂದು ಹೆಸರುಕಾಳು ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದ್ವಿಗುಣ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಈ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಕಷ್ಟವೂ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಾನ ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯವು ಕೇವಲ ಧಾರ್ಮಿಕ ತ್ಯಾಗವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿಧಾನವೂ ಆಗಿದೆ.
 

