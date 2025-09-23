English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

100 ವರ್ಷ ನಂತರ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಕಾಲ!

Dwipushkar Yoga : ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 23, 2025, 06:50 PM IST
  • ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಗೊಳ್ಳುವ ರಾಜಯೋಗ
  • ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ
  • ನವರಾತ್ರಿ ದಿನ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ

Trending Photos

ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು! ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ
camera icon7
Gadag
ಕರ್ನಾಟಕದ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಪಂಚ ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತು! ಮಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ ರಾಶಿ ರಾಶಿ ಚಿನ್ನ
ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
camera icon7
Gold price in India
ಮುಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ..! ಬಂಗಾರದ ಮೇಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
camera icon5
Kavya Maran
ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್‌ ಜೊತೆ ರಿಲೇಶನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾರಾ ಅಭಿಷೇಕ್‌ ಶರ್ಮಾ!! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಾನು ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
camera icon7
actress raasi
ಮೊದಲ ದಿನವೇ ನಾನು ಮಾಡಬಾರದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೋವಾಯಿತು..! ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ನಟಿ
100 ವರ್ಷ ನಂತರ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ನವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಬೆಳಗಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನವಾಗುವ ಕಾಲ!

Dwipushkar Yoga 2025 : ಅಪರೂಪದ ದ್ವಿಪುಷ್ಕರ ಯೋಗವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಅದೃಷ್ಟ ಬೆಳಗಲಿದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಇವರ ಬಹು ದಿನಗಳ ಕನಸು ನನಸಾಗಲಿದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷದ ಜೊತೆಗೆ, ಸಮೃದ್ಧಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ :ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಬೇರ ಯೋಗ ! ಹಣ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರ ಇಟ್ಟವರೆಲ್ಲಾ ನೊಣದಂತೆ ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವರು !

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ.

ಧನು ರಾಶಿ: ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವುದು. ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳೂ ಇವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಹ ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಏಕೆ ಬಾರಿಸಬೇಕು ಗೊತ್ತೆ? ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯದೇ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ

 

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Dwipushkar YogaNavaratriRajaYog

Trending News