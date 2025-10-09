English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ! ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಾಲ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು

ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ತಿನ್ನುವುದು. ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಆದರೆ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಗಮನಾರ್ಹ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Oct 9, 2025, 09:26 PM IST
    • ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ದುರದೃಷ್ಟವನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ
    • ಅವಳ ಕೋಪವು ಮನೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ
    • ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ

ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ ಬಡತನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ! ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಸಾಲ ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುವುದು

ಸಂಪತ್ತಿನ ಕುರಿತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಜೀವನವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ದೀಪಾವಳಿ ರಜೆ ದಿನಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 22ರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ದಿನ ಇರಲಿದೆ ರಜೆ! ಶಾಲೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ಲೋಸ್‌

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪ, ಅವಳ ಕೋಪವು ಮನೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣವು ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಜಗಳಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಾಸ್ತು ದೋಷಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಾಸಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಾಗ ತಿನ್ನುವುದು ರಾಹು ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಉತ್ತಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಹ ನರಕವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದನ್ನೂ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ: 
ಯಾವಾಗಲೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ಮೇಜಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತಾಗ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ದೇವಿಗೆ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಕೊಳಕು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೊಳಕು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ: ಈ 3 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯವೇ ಬದಲಾಗಲಿದೆ! ಅದೃಷ್ಟ, ಹಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ನಿಶ್ಚಿತ

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಸುದ್ದಿ ಜಾಗೃತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

 

