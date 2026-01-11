ಮುರಿದ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಪಾಲಿಸಿ.. ಇಲ್ಲವಾದ್ರೆ ಗಂಡಾಂತರ ಖಚಿತ

Broken God Idol: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಮತ್ತು ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಅಪಘಾತ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದಾಗಿ, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅನೇಕರು ಏನಾದರೂ ಅಪಶಕುನವಾಗಬಹುದಾ ಎಂದು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹವಿದ್ದರೆ ಅದು ಅಶುಭವೇ? ನಾವು ಅದನ್ನು ನದಿಗೆ ಎಸೆಯಬೇಕೇ? ಅಥವಾ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅವರು ಅನುಮಾನಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಅನೇಕ ಜನರು ಮೂರ್ತಿ ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಗಂಗಾ ನದಿ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರದ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವಲ್ಲ. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ದೇವರ ನಿಜವಾದ ರೂಪವಾಗಿ ತರುತ್ತೇವೆ, ವಿಗ್ರಹವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಡೆದ ತಕ್ಷಣ, ನಾವು ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತೆಂದು ಬಾವಿಸಿ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ದೇವರನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮೂರ್ತಿಗೆ ನೀಡುವ ಗೌರವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಗಾಯಗೊಂಡರೆ, ನಾವು ಅವರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಅದೇ ರೀತಿ, ದೇವರ ವಿಗ್ರಹವು ಮುರಿದಾಗ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಾಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಸ್ತುವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅದೇ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೇಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ವಿಗ್ರಹ ಮುರಿದಾಗ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಬಾರದು. ವಿಗ್ರಹದ ಮುರಿದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣದಂತಹ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು (ಅಂಟಿಸಬಹುದು). ಅದೇ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ 'ಚಿಂತನೆ'. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವಿದ್ದಾಗ, ವಿಗ್ರಹವು ಮುರಿದುಹೋದರೂ, ಅದು ಪೂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೋಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. ವಿಗ್ರಹವು ಮುರಿದಾಗ, ನಾವು ಭಯಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗೌರವದಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
ಮುರಿದ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದು ಹೃದಯದ ವಿಷಯ. ವಿಗ್ರಹ ಮುರಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ದೈವತ್ವ ಮುರಿದುಹೋಗಿದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು.