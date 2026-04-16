ಕಾವಾಡಿಗನ ಮೇಲೆಯೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಕಾನೆ, ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ಕಾಡಾನೆ

Elephant Attack: ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಹಾಗೂ ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷ ಇಂದು ನಿನ್ನೆಯದಲ್ಲ.. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರವೂ ಇನ್ನೂ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ನಡುವೆ ಜನರ ಕಣ್ಣೊರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಎರಡು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದು ಹೋಗಿವೆ.
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಸಾಕಾನೆಯೇ ತಮ್ಮ ಕಾವಾಡಿಗನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೆರೆಹಿಡಿದ ಕಾಡಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಚಳ್ಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿಸಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಕಾವಾಡಿಗನ ಮೇಲೆ ಸಾಕಾನೆಯಿಂದ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ..? ಕಾಡಾನೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಓಡಿಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ...? ಈ ಸುದ್ದಿ ಓದಿ...
ಕಾಡಾನೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ವೇಳೆ ಭೀಕರ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕರೆತರಲಾಗಿದ್ದ ಸಾಕಾನೆಯಿಂದಲೇ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾಕಾನೆ ತನ್ನದೇ ಕಾವಾಡಿಗನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸುಗ್ರೀವ.. ಹೌದು, ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬಿಕ್ಕೋಡು ಗ್ರಾಮದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆನೆ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಹುಲಿ ಸೆರೆಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಬೋನಿಗೆ ಚಿರತೆ ಸೆರೆ
ಏಪ್ರಿಲ್ 12 ರಂದು ಕಣಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಯಿರುವ ರೈತ ರಾಜಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಂ*ದ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾ ಸಾಕಾನೆಗಳನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು (ಏ, 16) ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಕಾನೆ ಸುಗ್ರೀವನಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡಲು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾವಾಡಿಗ ರಾಜು ಮೇಲೆಯೇ ದಿಢೀರ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ದಂತದಿಂದ ಇರಿದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳಿಸಿರುವ ಸುಗ್ರೀವ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಭೀತಿಗೆ ತಳ್ಳಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ರಾಜು ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಇದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತನನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ನರಹಂತಕ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಸೆರೆಗೆ ಭಾರೀ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು… ಸುಗ್ರೀವ, ಧನಂಜಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಸಾಕಾನೆಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಾಡಾನೆಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕಾಡಾನೆ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆಯೇ ಕಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಹಗ್ಗವನ್ನು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನೂರಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ನುರಿತ ಶಾರ್ಪ್ ಶೂಟರ್ಸ್ ಇದ್ದರೂ ಸಲಗವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಸನ ಡಿಎಫ್ ಓ ಸೌರಬ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ನಿನ್ನೆ ಆಪರೇಷನ್ ನಡೆಯುವ ವೇಳೆ ಕಾಡಾನೆ ಹಗ್ಗದ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ, ನಿನ್ನೆಯಿಂದಲೂ ನಾವು ಆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಾಡಾನೆಯ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಸುಗ್ರೀವಾ ಸಾಕಾನೆ ಕಾವಾಡಿಗನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ, ನಾವು ಗಾಯಗೊಂಡ ಕಾವಾಡಿಗನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಜೇಂದ್ರ ಮತ್ತಿಗೋಡು ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ರವಾನೆ
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರೋ ಕಾವಾಡಿಗ ಸದ್ಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದು, ಹಾಸನದ ಹಿಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದ ನರಹಂತಕ ಕಾಡಾನೆ… ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಪಳಗಿದ ಸಾಕಾನೆಯೇ ತಿರುಗಿಬಿದ್ದ ಭೀಕರ ಘಟನೆ… ಈ ಎರಡೂ ಘಟನೆಗಳು ಬೇಲೂರು ಭಾಗದ ಜನರಲ್ಲಿ ಆತಂಕದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಜೀವದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾದಂತಿದೆ.