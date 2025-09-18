English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ತುಳಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು : ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಸಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಇದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Sep 18, 2025, 03:54 PM IST
  • ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
  • ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಳಸಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಉಕ್ಕಿ ಬರುವುದು ಧನ ಸಂಪತ್ತು : ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಸಾಲ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಒಂದು ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸಿದ ನಂತರ, ಸಂಜೆ ತುಪ್ಪದ ದೀಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ  ಇದೊಂದು ಗಿಡವನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೌದು, ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ಸಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹಲವು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿದೇವತೆ  ಮಹಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ!ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ !

- ತುಳಸಿ ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೆಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಆ ಮನೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ.

- ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ  ಸದಾ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ.  

- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಕೂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಪ್ರಬಲ ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಯೋಗದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರಿ ಲಕ್ಕಿ; ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಸಕ್ಸಸ್.. ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ; ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲೇ ತೇಲುವರು..!

-  ಇದ್ದ ಸಾಲವೆಲ್ಲಾ ತೀರುವುದು. ಒಂದು ಪೈಸೆಯೂ ಸಾಲ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.  ಈ ಎರಡು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

- ಈ ಎರಡೂ ಸಸ್ಯಗಳು ಮನೆಗೆ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಪರಿಸರದಿಂದ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನ್ವನ್ನುಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಜೀ  ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)  

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

