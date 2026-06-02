Vastu Tips to Attract Money: ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಹರಿವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ನೀವು ಹಣ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗವನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ-ಪೂರ್ವ (ಈಶಾನ್ಯ) ದಿಕ್ಕನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ಭಾರವಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಇಡುವುದರಿಂದ ಧನಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಸಣ್ಣ ಕಾರಂಜಿ ಅಥವಾ ಜಲಪಾತ್ರೆಯನ್ನ ಇರಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಡಬೇಕು. ಮುಖ್ಯ ಬಾಗಿಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಕಸ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ವಸ್ತುಗಳಿರಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಮೂರನೆಯ ಸಲಹೆಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವುದು ಶುಭಕರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ.
ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿ ಹಣ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡುವ ಲಾಕರ್ ಅಥವಾ ತಿಜೋರಿಯನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ-ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಅದು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ತೆರೆಯುವಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತಿನ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ.
ಐದನೆಯದಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳು, ಮುರಿದ ಕನ್ನಡಿಗಳು ಅಥವಾ ಕಸವನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡದೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಾತಾವರಣವು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲದ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮನೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತತೆ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ವಾತಾವರಣವನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಹಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)