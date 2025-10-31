Five Rajyog in November2025: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಹದ ಸಂಚಾರವೂ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಶುಭ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರದಿಂದ 5 ರಾಜಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ. 700 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಶ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ, ಮಾಲವ್ಯ, ನವಪಂಚಮ, ರುಚಕ ರಾಜಯೋಗ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಧನು ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗವು ವಿದೇಶದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಓದುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ಗುರು - ಶುಕ್ರರಿಂದಾಗಿ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜಯೋಗವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ : ಈ ರಾಜಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ : ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ಮತ್ತು ಮಾಲವ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಈ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗಬಹುದು. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಲಾಭವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.