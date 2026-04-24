ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ? ಕೆಟ್ಟದ್ದೇ?: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಸಂಗತಿ

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳು, ಕೈಚೀಲಗಳು ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಅನೇಕ ಜನರು ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಚಿನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಡವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.  

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 03:01 PM IST
  • ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳ ಸೂಚನೆಯಂತೆ
  • ಯಾರಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದುಃಖ, ಆತಂಕ & ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು
  • ಅಂತಹ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ

Found gold on road: ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಾನಕ್‌ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಹಲವರು ಅದನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟಗಳ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನವು ಕೇವಲ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹವಲ್ಲ, ಗುರು ಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರಾದರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಅವರ ದುಃಖ, ಆತಂಕ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಚಿನ್ನವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದುರಾದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಚಿನ್ನ ಅಚಾನಕ್‌ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಹಣದ ನಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು ಅಂತಾ ಶಕುನ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಸೂಚನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿನ್ನವು ಗುರು ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಚಿನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಗುರುದೋಷ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಚಿನ್ನ ಸಿಗುವುದು ಅಶುಭವಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಚಿನ್ನ ದೊರೆತರೆ, ಅದನ್ನ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಮಾಲೀಕರು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

found gold on roadgold astrology meaningroad gold lucky or unluckyfinding gold spiritual meaningGold Vastu Tips

