ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 4 ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು

Sarva Pitru Amavasya 2025 Lucky Rashifal: ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಪೂರ್ವಜರು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 19, 2025, 08:45 PM IST
    • ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗ
    • ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು
    • ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ

ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಬಾರಿ 4 ರಾಜಯೋಗ: ಈ 4 ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ.. ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪಡೆಯುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಬದುಕು

Sarva Pitru Amavasya 2025 Lucky Rashifal: ಪಿತೃ ಪಕ್ಷ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಎಂದೂ ಸಹ  ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಈ ಶುಭ ದಿನಾಂಕವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರ ಭಾನುವಾರದಂದು ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು 2025 ರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಹಣವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯ 2025 ರಂದು, ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ನಾಲ್ಕು ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 

ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಪೂರ್ವಜರು ಹೊರಡುವ ಮೊದಲು ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಶುಕ್ರದೆಸೆಯಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಯೋಗ!ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಉಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಒಲಿದು ಬರುವ ಕಾಲ !

ಈ ಬಾರಿ, ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಶುಭ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶುಕ್ಲ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಶುಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಈ ದಿನದಂದು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗವು ಸಹ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳ ನೆರವೇರಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. 

ಶುಭ ಯೋಗ, ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಜೊತೆಗೆ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ಈ ದಿನದಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈ ದಿನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳು ಈ ಶುಭ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳ ಶುಭ ಯೋಗಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸೂಕ್ತವಾದ ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: 2025 ರ ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ರೂಪುಗೊಂಡ ಶುಭ ಯೋಗವು ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು ಬರುವ ಶುಭ ಯೋಗವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ನೀವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಮನೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಶಾಂತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕುಂಭ ರಾಶಿ: ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಂದು 2025 ರಂದು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಶುಭ ಯೋಗವು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶದಲ್ಲೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯ. ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರು ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಭರಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

