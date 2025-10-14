English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ..!

ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ..!

ದೀಪಾವಳಿ ಧನ್ತೇರಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮುಂತಾದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಪೂಜೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ.ಈ ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Oct 14, 2025, 01:32 PM IST
  • ಪೂಜೆಯ ದಿನದಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ
  • ನಂತರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ
  • ತೊಳೆದ ಪೀಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

Trending Photos

ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
camera icon4
Saturns Dhan Raja Yoga on Diwali
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿಯ ಧನ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ
ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
camera icon6
Gold purchase Rules
ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ರೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಎಷ್ಟು..? ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
camera icon5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ಮನುಷ್ಯ ನಾಯಿಯಿಂದ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲುವುದಿಲ್ಲ..!
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
camera icon6
PPF cost
ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗೂ ಮುನ್ನ ನೀವು PPF ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬಹುದೇ? ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳುವುದೇನು?
ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಈ ರೀತಿ ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಲಿದೆ..!

Add Zee News as a Preferred Source

ದೀಪಾವಳಿ, ಧನ್ತೇರಸ್, ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮುಂತಾದ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಪೂಜೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೀಪಾವಳಿ, ಧನ್ತೇರಸ್ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕುಬೇರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.

ಕುಬೇರನ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಬೇರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ.. ಕುಬೇರ ಯಕ್ಷರ ರಾಜ.. ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ. ಅವನನ್ನು ಧನಪತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವನು 8 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿಯೂ ಹೌದು. ಕೈಲಾಸದ ಬಳಿಯ ಅಲಕಪುರಿ ಕುಬೇರನ ನಿವಾಸ. ಅವನು ವಿಶ್ರವಸ್ ಮಗ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಚಾರ್ವಿ. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಹೊಸ ನಿಧಿಗಳ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಕುಬೇರನು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಧಿಪತಿ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಧಿಪತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನ ಅಧಿಪತಿ. ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯು ತನ್ನ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಕುಬೇರನಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಿರುಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. 4 ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟ! ಈತನ ಎರಡನೇ ಪತ್ನಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ..

ಕುಬೇರ ಎಂದರೆ ದೋಷರಹಿತ ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವನು. ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನು ಕುಳ್ಳ, ಕುಬ್ಜ, ದೊಡ್ಡ ಮಡಕೆಯಂತಹ ಹೊಟ್ಟೆ, ಮೂರು ಕಾಲುಗಳು, ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು 8 ಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಧರ್ಮತ್ತಾರ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಬೇರನು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವರು. ಅವನು ಚಿನ್ನದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ರತ್ನಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನ ಮುಖವು ಎಡಕ್ಕೆ ಓರೆಯಾಗಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಮೀಸೆ ಮತ್ತು ಗಡ್ಡವಿದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಹಲ್ಲುಗಳು ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಬೇರನು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೂ ಶಿವನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಕುಬೇರನು ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂಬ ಆನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಕುಬೇರ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ

ಪೂಜೆಯ ದಿನದಂದು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮಂಟಪವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಈಗ, ಪೂಜಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಮತ್ತು ತೊಳೆದ ಪೀಠವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಆ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಬೇರನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ಕುಬೇರನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಚಿತ್ರದ ಬಳಿ ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿ. ನಂತರ ಚಿತ್ರದ ಮುಂದೆ ಬಾಳೆ ಎಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಬಾಳೆ ಎಲೆಯ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಲಶವನ್ನು ಇರಿಸಿ.

ಈಗ ಕಲಶದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನು ಇರಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅರಿಶಿನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಇರಿಸಿ. ಆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು16 ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಪಠಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರತಿ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಬೇರನ ಚಿತ್ರ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹಳದಿ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ. ಓಂ ಧನಧಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕುಬೇರ ವೈಶ್ರವಣಾಯ ಮಮ ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ಧಿಂ ಕುರು ಸ್ವಾಹಾ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಬಾರಿ ಪಠಿಸಿ. ಅದರ ನಂತರ, ನಾಲ್ಕು ಮುತ್ತೈದೆರನ್ನು ಕರೆದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಾ ಅಥವಾ ಧನ ತ್ರಯೋದಶಿ ದಿನದಂದು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಪೂಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂಪತ್ತು, ಸರಕು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳ ಸಂಪಾದನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ʻಧರ್ಮಂʼ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡು ಮೆಚ್ಚಿ ಚಿತ್ರತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭಹಾರೈಸಿದ ಆರ್ ಚಂದ್ರು...!

ಕುಬೇರ ಅಧಂಗ ಪೂಜೆ

ಓಂ ಅಲಕಪುರಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ - ಪಾದಪೂಜೆ

ಓಂ ಗುಹ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ - ಗುಲ್ಫೌ ಪೂಜೆ

ಓಂ ಕೋಶಾಧೀಶಾಯ ನಮಃ - ತೋಳುಪೂಜೆ

ಓಂ ಯಕ್ಷರಾಜಾಯ ನಮಃ - ಕುತ್ತಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಓಂ ಅಶ್ವರೂಢಾಯ ನಮಃ - ಹೊಕ್ಕುಳಿನ ಪೂಜೆ

ಓಂ ಶಿವಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ -

ಹೃದಯ ಪೂಜೆ ಓಂ ಧನಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ - ತೋಳುಪೂಜೆ ಓಂ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕಾಯ ನಮಃ - ಕುತ್ತಿಗೆ

ಪೂಜೆ ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನವದನಾಯ ನಮಃ - ಮುಖ ಪೂಜೆ ಓಂ ಸುನಾಸಿಕಾಯ ನಮಃ - ನಾಸಿಕಂ ಪೂಜೆ ಓಂ ವಿಶಾಲಾತೀಯ ನಮಃ - ಕಣ್ಣಿನ ಪೂಜೆ ಓಂ ಕುಬೇರಾಯ ನಮಃ - ಸರ್ವಾಣ್ಯಂಗಾನಿ ಪೂಜಾಮಿ ಪ್ರಮುಖ

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಇದನ್ನು ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author
Kubera PoojaHow to Attract Lakshmi on DiwaliDiwali Lakshmi Puja VidhiKubera Puja MethodLakshmi Kubera Puja at home

Trending News