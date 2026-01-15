ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ಇದೊಂದು ನಿಯಮ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ.!

Friday Lakshmi puja : ಶುಕ್ರವಾರ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು, ಈ ದಿನದಂದು ಕೆಲವು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಶುಕ್ರವಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶುಕ್ರವಾರವನ್ನು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.. ಈ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ಪೂಜೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಳಿ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ನಿಂಬೆ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ, ವಿನೆಗರ್, ಕಿತ್ತಳೆ ಮುಂತಾದ ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಹುಬೇಗನೇ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಭಾವ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರು ಮುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ.!
ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ದೇವರಿಗೆ ಅಗೌರವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಉಪವಾಸದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಈ ಅಭ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ, ಉಪವಾಸವು ದೇಹವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ತುಪ್ಪದ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು, ಸಿಹಿ ನೈವೇದ್ಯ ಅರ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೀರ್ಘ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ, ತ್ವರಿತ ದಾಂಪತ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 12 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬುಧಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಡಬಲ್ ಜಾಕ್ಪಾಟ್!
ಸೂರ್ಯೋದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದವರೆಗೆ ಹುಳಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಶುಭ ಎಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶುಕ್ರವಾರ, ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯ ಮುಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.