ದೀಪಾವಳಿ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಆರಿಸಲಾಗಿದೆ : ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರದ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು

ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ದಿನವನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ಭಾವನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಅಂದರೆ ದೀಪ ಬೆಳೆಗುವುದು ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವುದು, ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣ ಮಹತ್ವ ಅಡಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 1: ಯಾವ ಧರ್ಮವು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ?
ಉತ್ತರ: ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಯಹೂದಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ಸಿಖ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 2:- ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ:- ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಗುರು ಹರಗೋವಿಂದರು ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ದಿನ ಮತ್ತು ಅವರು ಅಮೃತಸರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ್ದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 3: 'ದೀಪಾವಳಿ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಯಾವ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ದೀಪಾವಳಿ ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ ದೀಪಾವಳಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 4:- ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ:- ಭಾರತವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 5: ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಪ್ರಾಚೀನ ರಾಜ ಯಾರು?
ಉತ್ತರ:- ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ ಬಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮರಳಿದನು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 6:- ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ದೀಪಾವಳಿ ಐದು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಧನ್ತೇರಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಭಯ್ಯಾ ದೂಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 7: ದೀಪಾವಳಿಯ ಯಾವ ದಿನವನ್ನು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ:- ಭಾಯಿ ದೂಜ್ ಅಥವಾ ಭಾಯಿ ಟಿಕಾವನ್ನು ದೀಪಾವಳಿಯ 5 ನೇ ದಿನದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ನಡುವಿನ ಸಹೋದರತ್ವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 8:- ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು, ಗಣೇಶನನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ 9: ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದವರು ಯಾರು?
ಉತ್ತರ:- ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದನು.
ಪ್ರಶ್ನೆ 10:- ದೀಪಾವಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?
ಉತ್ತರ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವನ್ನು ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.