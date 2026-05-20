Today Gajakesari Yoga : ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೇ 20, 2026 ರ ಇಂದಿನ ದಿನವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ಇಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ, ಎರಡಲ್ಲ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 4 ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಬೃಹತ್ ಚಲನೆಯು ಒಂದು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ.. ಯಾವುದು ಆ ರಾಶಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
Gajakesari Yoga effect : ಇಂದಿನ ಗ್ರಹಗತಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಯೋಗ, ಸರ ಯೋಗ, ದೃತಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಶೂಲ ಯೋಗಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ 4 ಯೋಗಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾಸಂಗಮವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ಸಮಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ : ಈ ಎಲ್ಲ ಯೋಗಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಇಂದಿನ ದಿನವನ್ನು ಮಹತ್ತರವಾಗಿಸಿರುವುದು 'ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ'. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ (ಗುರು ಗ್ರಹ) ಈಗಾಗಲೇ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕನಾದ ಚಂದ್ರನು ಸಹ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಮಿಲನ ಅಥವಾ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ 'ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ' ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಮಹತ್ವ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನೆಯನ್ನು (ಗಜ) ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದೂ, ಸಿಂಹವನ್ನು (ಕೇಸರಿ) ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗೋಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರಾಜವೈಭೋಗ, ಅಪಾರ ಧನಸಂಪತ್ತು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ?
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಸ್ವರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಯೋಗ ಘಟಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲಿವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ-ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಧನಲಾಭವಾಗುವ ಯೋಗವಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಮೇ 20, 2026 ರ ಇಂದಿನ ದಿನವು ಗ್ರಹಗಳ ಮಹಾ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಹಾಗೂ ಗುರು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.