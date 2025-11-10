English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Spiritual
  • ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಭದಿನವೇ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ

ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಭದಿನವೇ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ

Gajakesari Yoga: ಶಶಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Nov 10, 2025, 03:12 PM IST
    • ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ
    • ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ
    • ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಶುಭ ದಿನ

Trending Photos

500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ
camera icon13
ASTROLOGY
500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರ.. 4 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ
65 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 28 ರ ಲುಕ್‌, ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌! ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ
camera icon6
Milind Soman
65 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 28 ರ ಲುಕ್‌, ಶಿವ ಶಿವ ಅಂತ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವ ವಯಸ್ಸಿಲ್ಲಿ ಸಖತ್‌ ಫಿಟ್‌! ಇದೆ ನೋಡಿ ಮಿಲಿಂದ್ ಆರೋಗ್ಯ ರಹಸ್ಯ
BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ ರಿಷಾ..?
camera icon6
Bigg Boss Kannada 12
BBK12: ಬಿಗ್‌ಬಾಸ್‌ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್‌! ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ರಾ ರಿಷಾ..?
RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಎದುರಾಳಿಗೆ ಈಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ
camera icon6
RCB
RCB ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌! ಎದುರಾಳಿಗೆ ಈಕೆ ಸಿಂಹಸ್ವಪ್ನ
ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ ಐದು ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ: ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಶುಭದಿನವೇ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲಿದೆ

Gajakesari Yoga and Sarvartha Siddhi Yoga: ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಆರನೇ ದಿನ ಇಂದು. ಇದು ಚಂದ್ರನ ದಿನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಶಿವನು ದಿನದ ಆಡಳಿತ ಗ್ರಹವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ, ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನದಿಂದ ಕರ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಶಿ ಯೋಗದ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯೂ ಇರಲಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪುನರ್ವಸು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ಸಾಧ್ಯ ಯೋಗ, ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ರವಿ ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶುಭ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಯೋಗದ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ, ವೃಷಭ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: 
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸಮರ್ಪಣೆಗೆ ಇಂದು ನೀವು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸೋಮವಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗಳಿಕೆಯ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದಲೂ ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. 

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ:
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸೋಮವಾರ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸುವವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.  ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: 
ಇಂದಿನ ಸೋಮವಾರವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಸಹಾಯವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. 

 

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gajakesari YogaSARVARTHA SIDDHI YOGA

Trending News