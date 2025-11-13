English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
12 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಲಾಭ, ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಬರುವ ಕಾಲ ದೂರವಿಲ್ಲ!

gaja kesari yoga effect : ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗಳು ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ…

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 13, 2025, 04:49 PM IST
gaja kesari yoga effect: ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರ ಯೋಗವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ ರಾಶಿ : ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವಿರಿ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು.  

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ : ಅಪಾರ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. ಪೂರ್ವಿಕರ ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಧನಲಾಭ ವಾಗಲಿದೆ.   

ಕುಂಭ ರಾಶಿ : ಅಂದುಕೊಂಡ ಕೆಲಸ ಈಡೇರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಲಿದ್ದೀರಿ. ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ. 

ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ : ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವಿರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಕಂಕಣ ಭಾಗ್ಯ ಕೂಡಿಬರಲಿದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ : ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಇಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೂವರು ಪೈಪೋಟಿ! ಭಾರತ ತಂಡದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಔಟ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗಲಿದೆ ಅವಕಾಶ..  

 

