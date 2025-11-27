ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ : ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಕಾಲ! ಒಲಿದು ಬರುವುದು ಸಿರಿವಂತರಾಗುವ ಭಾಗ್ಯ

Gajakesari Yoga: ಈ ತಿಂಗಳ 29, 30 ರಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ನಡುವೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಅಂಶವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿತರಾದವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನೆಯ ಕುಂಭ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಗುರು ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಂದ್ರನ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು, ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಡೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ, ವೃಶ್ಚಿಕ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮೇಷ: ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆದಾಯ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಗುರುವು ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು, ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ಜಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಪೂಜೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ, ಅವು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ: ಈ ರಾಶಿಯ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗಿನ ಚಂದ್ರನ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದಾಯದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಕರ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಗುರುವು ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಸಮಸಪ್ತಕ ದೃಷ್ಟವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಶತ್ರುಗಳು, ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಿರಿ.