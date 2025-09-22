ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯಲಿದೆ!

Astrology Panchang Yog 22 September 2025: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿ, ಶರಧೀಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೈತ್ರಿಯು ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಮೇಷ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಗೌರವ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
