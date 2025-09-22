English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯಲಿದೆ!

 Gajakesari Yoga Today: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Sep 22, 2025, 03:27 PM IST
    • ಶರಧೀಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
    • ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೈತ್ರಿ
    • ಈ ದಿನವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದು

Trending Photos

ಗುರು ಸಂಚಾರ: ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
camera icon5
jupiters star transit
ಗುರು ಸಂಚಾರ: ನವರಾತ್ರಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಈ 2 ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್!‌ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲ ನನಸಾಗುವ ಶುಭಘಳಿಗೆ..
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
camera icon6
Diwali 2025
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌: ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಯೋಗದಿಂದ ಅಪಾರ ಸುಖ-ಸಂಪತ್ತು
&quot;ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು..&quot; ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
camera icon7
Vidya Balan
"ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೆ.. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿಯಾದ್ರೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು.." ನಟಿ ವಿದ್ಯಾಬಾಲನ್
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಲಿದೆ...
camera icon5
Navapanchama Raja Yoga
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್ ಹೊಡೆಲಿದೆ...
ಇವತ್ತಿಂದಲೇ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ! ನವರಾತ್ರಿ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿಯಲಿದೆ!

Astrology Panchang Yog 22 September 2025: ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025. ಅಶ್ವಿನಿ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಪದ ತಿಥಿ, ಶರಧೀಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂದು ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನದಂದು, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಉತ್ತರಫಲ್ಗುಣ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರದ ಮೈತ್ರಿಯು ಶುಕ್ಲ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಯ ಶುಭ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ದಿನವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದಿನ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಶುಭ ಯೋಗದಿಂದ 5 ರಾಶಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮೇಷ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವಾಹನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಶೈಲಪುತ್ರಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನವು ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲದಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಗೌರವ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸ ನಾಳೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. 

ಮೀನ: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಲಾಭದಾಯಕ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸೂಚನೆ: ಈ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಯೋಗ: ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  Navratri 2025: ನವರಾತ್ರಿಯ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಹೂವನ್ನು ಬಳಸಿ.. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ..

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gajakesari YogaGajakesari Yoga Today

Trending News