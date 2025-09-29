ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ.. ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ಮನೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ.. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಶುರು!

gaja kesari yoga effect on zodiac sign: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಇಲ್ಲಿದೆ...
ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ.
ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿ ಆದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ರಾಜಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಶುಭ ಕಾಲ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸಾಲಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
