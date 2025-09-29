English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ.. ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ಮನೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ.. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಶುರು!

gajakesari yoga: ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಚಂದ್ರನ ಸಂಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿದೆ. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 29, 2025, 06:33 PM IST
  • ಗಜ ಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ
  • ಯಾವ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜ ಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ

ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಪರ್ವಕಾಲ, ಬಂಪರ್ ಲಾಟರಿ.. ದಿಢೀರ್ ಧನಲಾಭ, ಮನೆ ವಾಹನ ಖರೀದಿ ಯೋಗ.. ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ಡನ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಶುರು!

gaja kesari yoga effect on zodiac sign: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಖುಲಾಯಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿದೆ. ಆ ಲಕ್ಕಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವವು ಇಲ್ಲಿದೆ...

ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬುಧನ ರಾಶಿಗೆ ಗುರು ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳ ಜನರಿಗೆ ಗುರು ಬಲ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಲಿವೆ. 

ಚಂದ್ರನೊಂದಿಗೆ ಗುರು ಸಂಯೋಗಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಗುರು ಚಂದ್ರ ಯುತಿ ಆದಾಗ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದ ರಾಜಯೋಗ. ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗಳು ಬಂಪರ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಮಿಥುನ ರಾಶಿ - ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಶುಭ ಕಾಲ.

ಸಿಂಹ ರಾಶಿ - ಅಪಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಸಾಲಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಕ್ತರಾಗುವಿರಿ.  ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕುಂಭ ರಾಶಿ - ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣುವಿರಿ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಿಗಲಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳವೂ ಆಗಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಗುರು ಬಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ : ಬದುಕು ಬಂಗಾರವಾಗುವುದು, ಜೀವನದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆರಂಭ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Gajakesari YogaGaja Kesari Yoga effectGuru Chandra Yuti

