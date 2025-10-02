ಈ 3 ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ... ದಸರಾ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುವಳು ದುರ್ಗಾದೇವಿ; ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಳ ಖಚಿತ!

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗುರು ಪ್ರತಿ ೧೩ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ರಾಶಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಚಂದ್ರನು ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿ ಎರಡೂವರೆ ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೨ ರಂದು, ಮನಸ್ಸಿನ ಸೂಚಕ ಚಂದ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಧರ್ಮ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸೂಚಕ ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಸಂಯೋಗವು ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ೧೪ ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಮದುವೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳು ಬರಬಹುದು. ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ಈಡೇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರಬಹುದು. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗವು ಈ ರಾಶಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಆದಾಯ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮರುಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಮಾಧ್ಯಮ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್, ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ, ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಯೋಜಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಶಿಗೆ ಫಲಪ್ರದವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಗತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅವರ ತಂದೆಯೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಸ ವಾಹನ ಅಥವಾ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕುಂಠಿತಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವು ವೇಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ರಾಜಯೋಗ ಯಾವಾಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಎಂದರೆ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಿಂಹ. ಚಂದ್ರನು ಗುರು, ಬುಧ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜಾತಕದ ಲಗ್ನ, ನಾಲ್ಕನೇ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಅಥವಾ ಗುರು ಪರಸ್ಪರ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವೂ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
