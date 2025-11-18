ಇಂದೇ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ.. ಮಿಥುನ ಸೇರಿ ಈ 5 ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ಓಪನ್‌; ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಆದಾಯ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

ಇಂದು ನವೆಂಬರ್ 18, ಮಂಗಳವಾರ. ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ತಿಥಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದೇವತೆಗಳು ಶಿವ ಮತ್ತು ಹನುಮಂತನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಚಂದ್ರನ ಸಂಚಾರವು ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರನು ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಕಲಾನಿಧಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗುರು ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದ ಸಂಯೋಗವು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗವನ್ನು ಸಹ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳ ನಡುವೆ, ಬಜರಂಗಬಲಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಗಜಕೇಸರಿ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ, ಮಿಥುನ, ಕರ್ಕ, ಕನ್ಯಾ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಮಂಗಳವಾರ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಾಳೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ: ಇಂದು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳವಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಈಡೇರದ ಆಸೆಗಳು ಸಹ ಈಡೇರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ: ಮಂಗಳನ ಶುಭ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ, ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಪ್ರಣಯಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.