100 ವರ್ಷ ಬಳಿಕ ಅಪರೂಪದ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಜಯೋಗ.. ಈ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ, ಬಂಪರ್‌ ಲಾಟರಿ.. ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಜಯ!

raja yog after 800 years : ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ರಾಜಯೋಗ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ಒಂದೇ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಬಲವಾದ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

Written by - Chetana Narayan Devarmani | Last Updated : Apr 22, 2026, 06:00 AM IST
Shukra Guru Yuti 2026 effect on Zodiac Sign: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ 'ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ' ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜಯೋಗ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತರುವ ಸಮಯ. ಮೇ 14, 2026 ರಂದು, ಶುಕ್ರನು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ̤ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕುಳಿತಿರುವ ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಈ ಯುತಿಯಿಂದ 'ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ' ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಶುಭ ಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಗಳ ಜನರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಅಪರಿಮಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವೃಷಭ ರಾಶಿ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಭವನೀಯತೆಗಳಿವೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಅವರ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವೃತ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. 

ತುಲಾ ರಾಶಿ: ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, 'ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ'ದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಹರಿದುಬರುತ್ತವೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಮಹತ್ವದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುವುದು. ಶತ್ರುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಸಂಗಾತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಲಾಭ ದೊರಕಲಿದೆ.  

ಧನು ರಾಶಿ: ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ 'ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ' ಧನು ರಾಶಿಯ ಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. 

ಮೀನ ರಾಶಿ: ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಸಂತೋಷವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ದುಃಖಗಳು ಮಾಯವಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುವುದು. ಮನಸ್ಸು ಸಂತಸದಿಂದಿರುವುದು. ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗುವುದು. ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಲಭಿಸಲಿದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

Chetana Narayan Devarmani

"ಚೇತನಾ ನಾರಾಯಣ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೀಡೆ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

