ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಗುರುಬಲ ಶುರು; ಒಂದು ವರ್ಷ ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು

Gajalakshmi Raja Yoga: ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಂಶವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶವಾದ ಗುರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಈ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 13, 2025, 09:30 PM IST
    • ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ ಬಹಳ ಶುಭ
    • ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
    • ಇದು ವೈಭವ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ

ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗ... ಈ ರಾಶಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಗುರುಬಲ ಶುರು; ಒಂದು ವರ್ಷ ರಾಜನಂತೆ ಜೀವನ ನಡೆಸುವರು

Gajalakshmi Raja Yoga: ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಬಹಳ ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಯೋಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. "ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗಜ (ಆನೆ) ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ. ಇದು ವೈಭವ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Independence Day 2025 Speech: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯಂದು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುದೀರ್ಘ ಭಾಷಣ ಬೇಕೆ? ಕೇಳುಗರಿಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಉಕ್ಕುವಂತಹ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಅಂಶವಾದ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಅಂಶವಾದ ಗುರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಈ ರಾಜಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಜಯೋಗದ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಕೆಲ ರಾಶಿಯವರು ರಾಜನಂತೆ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗವು ಹೇಗೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಕೇಂದ್ರ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ (1, 4, 7 ಅಥವಾ 10 ಮನೆಗಳು) ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಭಾವಗಳು ಶುಭ ಗ್ರಹಗಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಗುರು (ಗುರು) ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ (ಶುಕ್ರ) ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಗುರು (ಗುರು) 1 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ (ಶುಕ್ರ) 7 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಗುರು (ಗುರು) 4 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ (ಶುಕ್ರ) 10 ನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

ಶುಭ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ:
ಗುರು - ಧನು ರಾಶಿ, ಮೀನ ಮತ್ತು ಕರ್ಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಭ ರಾಶಿಗಳು.
ಶುಕ್ರ - ವೃಷಭ, ತುಲಾ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಗಳು ಶುಭ ರಾಶಿಗಳು.

ದಶಾ ಮತ್ತು ಅಂತರದಶದ ಬೆಂಬಲ:
ಗುರು (ಗುರು) ಅಥವಾ ಶುಕ್ರನ ಮಹಾದಶ ಅಥವಾ ಅಂತರದಶ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಯೋಗವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯೋಗವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳು: 
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು (ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತು, ಮಂಗಳ) ನೋಡಬಾರದು.
ಎರಡೂ ಗ್ರಹಗಳು ನೀಚ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು.
ಲಗ್ನ ಕುಂಡಲಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಕುಂಡಲಿ ಎರಡರಿಂದಲೂ ಈ ಸ್ಥಾನವು ಶುಭವಾಗಿರಬೇಕು.

ಗಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜಯೋಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: 
ಅಗಾಧ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು, ಆಭರಣ, ವಾಹನಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ಜ್ಞಾನ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ, 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ರೂ ಡಿವೋರ್ಸ್‌..! ವಿಚ್ಛೇದನ ಘೋಷಿಸಿದ 19 ದಿನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ

ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE ಕನ್ನಡ NEWS ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

Gajalakshmi Raja YogaGuruBala

