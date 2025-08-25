English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ; ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ.. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ

How to install Ganesha idol at home: ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ., ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವನ ಪೂಜೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.

Written by - Bhavishya Shetty | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:28 PM IST
    • ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು
    • ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬವು ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ
    • ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ ಗಣಪತಿ ಕೂರಿಸುವಾಗ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲೇಬೇಡಿ; ಇಡೀ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ವಿಘ್ನ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ.. ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ
How to install Ganesha idol at home

How to install Ganesha idol at home in kannada: ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಹಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬವು ಆಗಸ್ಟ್ 27ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪೆಂಡಾಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಂದು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 

ಗಣೇಶನನ್ನು ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ., ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವನ ಪೂಜೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಯಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದವಾಗಲು ಗಣೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ 7 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ತಿಳಿಯೋಣ.

ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇಡುವುದು:
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಈಶಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅಶುಭ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು.

ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದು:
ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಮರದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಶುದ್ಧ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪೂಜೆಯ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು:
ಹಲವು ಬಾರಿ ಜನರು ಮನೆ ಅಥವಾ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಶುಭ. ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಪೂಜೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪೂಜೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ಬರೀ 150 ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಗಿಡ ಬೆಳೆದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲಾಭ ಫಿಕ್ಸ್‌! ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿಸುವ ʼಬಂಗಾರದ ಬೆಳೆʼ

ಅಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಮುರಿದ ಮೂರ್ತಿಯ ಬಳಕೆ:
ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಮುರಿದ ಅಥವಾ ಅಪೂರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಮೂರ್ತಿಯು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು.

 

 

Bhavishya Shetty

ಭವಿಷ್ಯ ಎ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಕಂಟೆಂಟ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2022 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

