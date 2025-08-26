English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ವೇಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಮಾಡಿದ್ದೇಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ

Ganesh puja timing 2025 : ಗಣೇಶನನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರನನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಅವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ.. ಬನ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 26, 2025, 08:03 PM IST
    • ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ.
    • ಗಣೇಶನನ್ನು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಕರುಣಾಮಯಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕನ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸುವ ವೇಳೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ 5 ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ..! ಮಾಡಿದ್ದೇಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ

Ganesh Chaturthi 2025 : ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಮಯವೆಂದರೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಹತ್ತು ದಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಅನಂತ ಚೌಡಶದಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದಂದು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಬಹು ಮುಖ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿವೆ.: ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಿಜವಾದ ಮಹಿಮೆ ಎಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ತಯಾರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜಿಸುವುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೂ ಸಹ ಇವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಫಲದಿಂದ ಈ ರಾಶಿಯವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಢೀರ್‌ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ಖಚಿತ.!

ಈ ಹಿಂದೆ, ತಾಯಿ ಉಮಾ ತನ್ನ ದೇಹದ ಕೊಳೆ ಮತ್ತು ಹಸಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಒಂದೇ ದಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಳು. ಶಿವನು ಈ ದಿನದಂದು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಆನೆಯ ತಲೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಮರು ಜೀವ ನೀಡಿದನು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೂಷಕ, ಪತ್ನಿಯರಾದ ರಿದ್ಧಿ ಸಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮೋದಕ ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಯುಧಗಳಾದ ಪಾಶ, ಅಂಕುಶ ಮತ್ತು ಪರಶು, ಗಣೇಶನ ಇತರ ಆಭರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಂಖ, ಕಮಲ, ಹೂವು, ಚಕ್ರ, ಗದೆ, ಪರಶು ಮತ್ತು ಸರ್ಪ ಸೇರಿವೆ ಮೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.. 

ಈ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ 27, 2025 ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6 ರಂದು ಅನಂತ ಚೌದಾಸ್ ರಂದು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಹತ್ತು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಗಣೇಶ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಭಕ್ತಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಶುಕ್ರನ ಪ್ರವೇಶ: ಈ ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಲಕ್‌ ಚೇಂಜ್‌ ಆಗಲಿದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಹುಡುಕಿ ಬರಲಿದೆ!!

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನನ್ನು ನೋಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ದೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು "ಓಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲವೆ, ಓಂ ಏಕ ದಂತಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ಮಹಾದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ದಂತಿ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸಿ.

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

