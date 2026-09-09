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ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅಖಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ.. ಕೈಯಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್‌

ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ 4 ರಾಶಿಯವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ-ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ, ಬಡ್ತಿ, ಲಾಭ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ.  

Written ByKrishna N K
Published: Sep 09, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 04:48 PM IST
ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅಖಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ.. ಕೈಯಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್‌

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅಖಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ.. ಕೈಯಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್‌
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