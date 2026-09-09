/ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಲಿಯಲಿದೆ ಅಖಂಡ ಐಶ್ವರ್ಯ.. ಕೈಯಿಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್‌

Ganesh Chaturthi 2026 : ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾದ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ 'ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ'ಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಸಕಲ ಅಭೀಷ್ಟಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿಯ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯಿಂದ ಅಪರೂಪದ ಹಾಗೂ ಶಕ್ತಿಯುತ ರಾಜಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
1. ಮೇಷ ರಾಶಿ: ನೂತನ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶುಭಾರಂಭ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಬಾರಿಯ ಚತುರ್ಥಿಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು ತರಲಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಲಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಸಾಲಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದೀರಿ.
2. ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ: ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಪಾರ ಫಲ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಜಾತಕದವರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗಲಿದೆ. ನೀವು ಪಟ್ಟ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುವ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ನೂತನ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಲಿದು ಬರಲಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಗಳಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಲಭಿಸಲಿದೆ.
3. ತುಲಾ ರಾಶಿ: ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ-ಶಾಂತಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಸಕಲ ಅಡೆತಡೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಲಿವೆ. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದಯುತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸಲಿದ್ದು, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಹಕಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.
4. ಧನು ರಾಶಿ: ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದು
ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಘ್ನನಿವಾರಕನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆಯಲಿವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಮಯ. ಹಳೆಯ ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದ್ದು, ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ.
ವಿಶೇಷ ಪೂಜಾ ಪರಿಹಾರ: ಈ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭ ದಿನದಂದು, ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗಣಪತಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮೋದಕ, ಗರಿಕೆ (ದೂರ್ವ) ಮತ್ತು ಲಾಡುಗಳನ್ನು ನೈವೇದ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ವಿಘ್ನಗಳು ಕಳೆದು ಐಶ್ವರ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಂಡಿತರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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