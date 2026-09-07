/ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026: ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಸೆ.14ರಂದಾ? ಸೆ.15ರಂದಾ? ತಿಥಿ, ಪೂಜಾ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ!

Ganesh chaturthi 2026: 2026ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮಯ: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ. 2026 ರಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವಿದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯ ಸಮಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ಮತ್ತು 15 ರಂದು ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಭಕ್ತರು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2026 ರ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಸಮಯ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಅತ್ಯಂತ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭವ್ಯತೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಅವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಜನ್ಮದಿನದ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಂದು ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ, ಈ ಬಾರಿಯೂ ಸಹ, ಯಾವ ದಿನ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಸಮಯ ಪೂಜೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇದೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ತಿಥಿಯ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚೌತಿ ತಿಥಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:06 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15, ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:44 ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ದೀರ್ಘ ತಿಥಿ ಸಮಯದಿಂದಾಗಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ 2026 ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿನಾಯಕ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಭಕ್ತರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಈ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಸಭಾಂಗಣಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬವು ಸೋಮವಾರದಂದು ಬರುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಸತತ ಮೂರು ದೀರ್ಘ ರಜಾದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಮಾಂಚನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ತಿಥಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:44 ರವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14 ರಂದು ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸುಮಾರು 11 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸ ಪೂರ್ತಿ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ದಿನದಿಂದ ಅನಂತ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನದವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
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