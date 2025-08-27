English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಗಣೇಶ ತರುವಾಗ ʻಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾʼ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Ganesha Chaturthi 2025 : ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಯಾಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವತೆಗಳು ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Aug 27, 2025, 03:58 PM IST
  • ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2025
  • ಗಣೇಶ ತರುವಾಗ ʻಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾʼ ಕೂಗುತ್ತಾರೆ
  • ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮೋರಯಾ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

Trending Photos

ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 1500 ರೂ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಟೋ ಯಾವುದು?
camera icon11
Aishwarya Rai Net Worth
ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಈ ಪೋಟೋಶೂಟ್‌ಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 1500 ರೂ! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಪೋಟೋ ಯಾವುದು?
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
camera icon9
Curd with Jaggery
ಮೊಸರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲಾಭ !
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
camera icon5
Farid Hussain
ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ... ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ದುರಂತ ಸಾವು! ಡೋರ್‌ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ನಡೆದ ದುರಂತ
ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ..! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ..
camera icon7
ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಗುಡ್‌ ನ್ಯೂಸ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಜೋಡಿ..! ಕ್ಯೂಟ್‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫಿದಾ..
ಗಣೇಶ ತರುವಾಗ ʻಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾʼ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Ganesha Chaturthi 2025: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅದು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾ. ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮೋರಯಾ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕುತೂಹಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ತಣಿಯುತ್ತದೆ.

ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದನು. ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಯಾಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವತೆಗಳು ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:  ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ತಾಗ ಮೃತ ದೇಹದ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ..? 99% ಜನರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ..

ದೇವತೆಗಳು ಸಿಂಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಣಪತಿಯು ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು, ಅವನು ನವಿಲನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಆರು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಗಣಪತಿಯು ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಜನರು ಗಣೇಶನ ಈ ಅವತಾರವನ್ನು "ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ" ಎಂಬ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವಾಗ ‘ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ, ಪುಡಚಾ ವರ್ಷಿ ಲೌಕರ ಯಾ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಮಯೂರೇಶ್ವರ ರೂಪವು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೋರಯಾ ಪದದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಡೌಟೇ ಬೇಡ

ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಮ್ಮ Youtube Link - https://www.youtube.com/@ZeeKannadaNews/featured ಸಬ್ ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಆಗಿರಿ.

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Ganesha Chaturthi 2025Ganapati Bappa MoryaGanesh Chaturthi Stories

Trending News