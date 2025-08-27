ಗಣೇಶ ತರುವಾಗ ʻಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾʼ ಎಂದು ಹೇಳುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?

Ganesha Chaturthi 2025: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅದು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯಾ. ಈ ಮೂರು ಪದಗಳ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಎಂದಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಮೋರಯಾ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ? ಈ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವ ಕುತೂಹಲ ತಾನಾಗಿಯೇ ತಣಿಯುತ್ತದೆ.
ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದನು. ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ. ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಅವನ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಭಯಾನಕ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಬೇಸರಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಋಷಿಮುನಿಗಳಿಗೆ ಯಾಗ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿತ್ತು. ಅವನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ದೇವತೆಗಳು ಗಣೇಶನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರು.
ದೇವತೆಗಳು ಸಿಂಧು ಎಂಬ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವನು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗಣಪತಿಯು ಇತರರ ದುಃಖವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಜನಿಸಿದನು. ಅವನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು, ಅವನು ನವಿಲನ್ನು ತನ್ನ ವಾಹನವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ಆರು ತೋಳುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು. ಗಣಪತಿಯು ಘೋರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ, ಜನರು ಗಣೇಶನ ಈ ಅವತಾರವನ್ನು "ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ" ಎಂಬ ಪಠಣದೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡುವಾಗ ‘ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ ಮೋರಯಾ, ಪುಡಚಾ ವರ್ಷಿ ಲೌಕರ ಯಾ’ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗುತ್ತದೆ. ಗಣೇಶನ ಮಯೂರೇಶ್ವರ ರೂಪವು ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮೋರಯಾ ಪದದ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಸೂಚನೆ : ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
