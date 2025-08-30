ವಿಘ್ನವಿನಾಶಕ ಗಣೇಶನ ಮಾವ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ..? ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ವಿನಾಯಕ ಪತ್ನಿಯರ ತಂದೆ ಎಂದು ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..?

Spiritual beliefs: ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಾದ್ರಪದ ಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಚತುರ್ಥಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ, ಭಜನೆ ಮತ್ತು ವ್ರತಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವಿನಾಯಕನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳು. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ವಿಷಯಗಳೂ ಸಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಅಚ್ಚರಿಯ ಅಂಶಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಗಣೇಶನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಣಪನ ಇಬ್ಬರು ಪತ್ನಿಯರು ರಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯ ವಿವಾಹದ ನಂತರ, ಅವನಿಗೆ ಶುಭ ಮತ್ತು ಲಾಭ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ಇರುವರು ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಇವೆ.
ಗಣೇಶನ ಆಗಮನವು ದೇಶದ ಸಂಭ್ರಮದ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಈ ಘಳಿಗೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನೇ ಧರೆಗಿಳಿಯುವ ಸಂದರ್ಭ ಇದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಗಣೇಶನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ. ವಿನಾಯಕನ ಪತ್ನಿಯರೆಂದು ಕರೆಯುವ ರಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯರನ್ನು ಭಗವಾನ್ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನ ಪುತ್ರಿಯರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಕರ್ಮನನ್ನು ದೇವತೆಗಳ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಗಣೇಶನ ಮಾವ ಎಂದು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಿದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಕಲ್ಪನೆಯಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. ಈ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಸಹ ಗಣೇಶನ ಮಾವ ಎಂದಯ ಊಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶ ನಿಜ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.