ಮರಣದ ನಂತರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ? 13 ದಿನಗಳ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿಸುವ ಗರುಡ ಪುರಾಣ!

Garuda Purana Secrets: ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಸಾವು, ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಣು ತನ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಗರುಡ ರಾಜನಿಗೆ ನೀಡಿದ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಮರಣದ ನಂತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮರಣದ ನಂತರದ 13 ದಿನಗಳು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮರಣದ ನಂತರದ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವು ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ? ಅದು ಯಾವ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ? 13 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಸಾವಿನ ನಂತರ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಹೇಳುವಂತೆ ಆತ್ಮವು ಮರಣದ ನಂತರ ತಕ್ಷಣವೇ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. 13 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಇದ್ದು, ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆಲೋಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಯಮದೂತರ ಪಾತ್ರ
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಮರಣದ ನಂತರ ಯಮದೂತರು ಆತ್ಮವನ್ನ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಅದರ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವು ಅಂತಿಮ ವಿಧಿ-ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಂಡ ದಾನದ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪಿಂಡ ದಾನ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ
ಮರಣದ 13 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮೃತರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡ ದಾನ (ಆಹಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಪಣೆ) ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ (ತರ್ಪಣವನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಪಣೆ) ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಪಿಂಡ ದಾನ (ಆಹಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಪಣೆ) ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ (ಪಾತಾಳಲೋಕಕ್ಕೆ) ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪಥೇಯ ಎಂದರೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ. ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗಾಗಿ ಪಿಂಡ ದಾನ (ಆಹಾರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಪಣೆ) ಮತ್ತು ತರ್ಪಣ (ತರ್ಪಣವನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅರ್ಪಣೆ) ಮಾಡದವರನ್ನ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವಂತೆ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ 13 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಪಿಂಡ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
13ನೇ ದಿನ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಪಿಂಡೀಕರಣ (ತ್ಯಾಗದ ಆಚರಣೆ) ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಮರಣದ ನಂತರ 13ನೇ ದಿನದಂದು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪಿಂಡೀಕರಣ ಸಮಾರಂಭದ ನಂತರವೇ ಆತ್ಮವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗಿನ ಬಾಂಧವ್ಯದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಮಲೋಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪಠ್ಯ
ಮರಣದ ನಂತರ 13 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆತ್ಮವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ 13 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನ ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವನ್ನ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವು ಮೋಕ್ಷ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯದ ಬಂಧಗಳನ್ನ ಮುರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)