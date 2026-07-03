/ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೂರವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾ? ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುವ ಈ 4 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಮೊದಲು ಬಿಡಿ

Garuda Purana: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ, ನೈತಿಕತೆ, ಕರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಾರಿದ್ರ್ಯ, ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಪಡೆಯಲು ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಲಸ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಕೆಲಸವನ್ನ ಮುಂದೂಡುವುದು, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮನೋಭಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮಯಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಹಣದ ದುರುಪಯೋಗ. ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವುದು, ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಹಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿತಾಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸುವುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಇದು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಶುಚಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ಕೊರತೆ ಕೂಡ ದಾರಿದ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇವಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಸುಳ್ಳು, ಮೋಸ ಮತ್ತು ಅನೈತಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರರನ್ನ ವಂಚಿಸುವುದು, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗ ಅನುಸರಿಸುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಾಭ ನೀಡಿದರೂ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸತ್ಯ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗೌರವ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಸಂದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ಶಿಸ್ತು ಕೂಡ ಸಮೃದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಬಹುದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಸತ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅರ್ಥೈಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)