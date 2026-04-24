Garuda Purana: ಈ 4 ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಇಂದೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಜೀವನವೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Spiritual
ಗರುಡ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೀವನವು ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Apr 24, 2026, 04:54 PM IST
  • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಭಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರುವಂತೆ
  • ಅಹಂಕಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳಿದೆ

Trending Photos

camera icon6
camera icon5
camera icon6
camera icon6
Garuda Purana Niyama: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 18 ಮಹಾಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಗರುಡ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಸಾವು, ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನ, ಸ್ವರ್ಗ-ನರಕ ಹಾಗೂ ಯಮಲೋಕದ ವಿವರಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಕೇವಲ ಸಾವಿನ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲ, ಬದುಕನ್ನ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂತೋಷಕರ ಹಾಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಅನೇಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ವಿನಾಶದ ಅಂಚಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...

ಕೋಪ: ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಕೋಪವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೋಪವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಭಯ ಮತ್ತು ಅಭದ್ರತೆ: ಭಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕೊರತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಶತ್ರು. ಇವುಗಳ ಕೊರತೆ ಇರುವವರು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅನುಮಾನ ಪಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಅಹಂಕಾರ: ಅಹಂಕಾರವು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ತನ್ನನ್ನ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದುಕೊಂಡು ಇತರರನ್ನ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವವರು ಎಂದಿಗೂ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಅಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ: ಅರ್ಧಜ್ಞಾನ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತಾ ಗರುಡ ಪುರಾಣ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ನಂತರ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.

ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಜೀವನವನ್ನ ಹೇಗೆ ಸುಧಾರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಮಹತ್ವದ ಸಂದೇಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ದುರ್ಗುಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. Zee Kannada News ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Trending News